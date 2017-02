Gordon heeft premier Rutte gesproken over een politieke functie, meldt Rambam. Het VARA-programma probeert nepnieuws te maken en stuit dan op iets dat echt waar is. Rambam: donderdag 21.55 uur, NPO 1.

02:55

Een brandweerman vertelt over een bizarre situatie in een flat in Amsterdam-Noord. Hij was erbij toen reljeugd helemaal losging tijdens oud en nieuw waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstond.