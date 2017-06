Telegraaf VNDG Jaap Jongbloed emotioneel

1 uur geleden

Het grootste drama in het leven van Jaap Jongbloed is zijn scheiding, bijna tien jaar geleden. Hij is er erg openhartig over in een gesprek met Peter van der Vorst. Van der Vorst ziet sterren wordt woensdag om 21.30 uur uitgezonden op RTL 4.