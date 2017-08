Een BBC'er waant zich onbespied als hij een pikant filmpje bekijkt. Maar liefst 3,8 miljoen kijkers konden meegenieten, weet The Sun.

03:59

Jorge Zorreguieta was veel vaker in Nederland dan iedereen weet, vertelt royaltyverslaggever Pieter Klein Beernink in de VNDG-studio.