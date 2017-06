Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

'May verliest meerderheid in Brits parlement'

Gisteren, 23:27

LONDEN (AFN) - De Britse premier Theresa May lijkt haar meerderheid in het Britse parlement te zijn kwijtgeraakt. Haar Conservatieve partij blijft wel de grootste, maar zakt naar 314 zetels. Dat betekent dat May twaalf zetels tekort komt voor een absolute meerderheid. Dat blijkt uit een gezamenlijke exitpoll van BBC, ITV en Sky.