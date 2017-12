André van Duin op dreef in oliebollenkraam

3 uur geleden in BINNENLAND

André van Duin bewijst in Evenblij maakt Vrienden dat hij in een bakprogramma beter op zijn plek is als presentator dan als kandidaat. Evenblij maakt Vrienden is vanavond om 22.45 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

