Joaquin Phoenix Oscarwaardig

Vandaag, 14:42 in STERREN

Joaquin Phoenix, kan voor dit jaar zijn smoking voor de Oscars vast klaarhangen. Hij dankt dat aan z’n rol als baardige wraakengel in ‘You were never really here’, zegt filmjournalist Marco Weijers in De Recensie.

