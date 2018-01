Vrouw steelt pasgeboren kind van kraamafdeling

48 min geleden in OPMERKELIJK

De jonge moeder Mohini Bhuvar doet in het ziekenhuis van Mumbai, India, even haar ogen dicht na de bevalling en wordt wakker met het verbijsterende nieuws dat haar pasgeboren kind gekidnapt is.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven