Het zal je kind maar zijn: Moeder in tranen om mishandeling zoon

1 uur geleden in BINNENLAND

De moeder van Jean Paul vertelt over de zware mishandeling van haar zoon dit weekend in Eindhoven. Wie meer weet over dit incident neemt contact op met de politie: 0800 6070 of anoniem 0800 7000.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven