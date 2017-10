Motorclubs vechten ruzie uit in hotel

09 mei 2016 in BINNENLAND

Leden van twee rivaliserende motorclubs zijn donderdagavond met elkaar slaags geraakt in en bij een Van der Valkhotel in Rotterdam. De politie heeft twintig mensen aangehouden. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen en werd er een mes gevonden.

