VIDEO Hollandse monsterverzameling Peugeot 205'jes

07 nov. 2015 in NIEUWS

VIDEO - Sommige mensen geloven in het lot. Neem deze Peugeot 205-verzamelaar. Hij is geboren op de 205ste dag van het jaar, zijn sterrenbeeld is leeuw en hij is compleet idolaat van de Peugeot 205. Hij heeft er inmiddels dan ook al bijna 205 verzameld. Van 205-limo tot 205-offroader. Werner Budding ging bij 'm op bezoek.

