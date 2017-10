'Red Bull spekkoper met Max en Ricciardo'

26 min geleden in SPORT

In Telesport VNDG: voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers over de samenwerking tussen Red Bull-rijders Max Verstappen en Daniel Ricciardo, directeur Jan van Halst over vertrek trainer René Hake bij FC Twente en Valentijn Driessen blikt vooruit op de klassieker met Ajax: 'Dan zijn de rapen gaar bij Feyenoord'.

