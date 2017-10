Schoonmaak Fort Oranje mag doorgaan

In Sittard wil FC Volendam vrijdagavond dan eindelijk de eerste overwinning van het seizoen pakken. Trainer Misha Salden hoopt dat zijn ploeg de lijn van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) doortrekt. ,,Daar hebben we de maat gezet. We hebben laten zien wat we kunnen. Bij de spelers proefde ik wel wat opluchting deze week. Voor ons als technische staf was die wedstrijd een bevestiging dat we op het goede spoor zitten. Nog niet zozeer qua punten, wel qua spel.”