Efteling opnieuw best bezochte attractiepark

Het voormalige sprookjespark staat al jaren op nummer 1. Ⓒ Michel van Bergen

DEN HAAG - De Efteling in Kaatsheuvel voert opnieuw de lijst aan met de vijftig best bezochte dagattracties van Nederland. Vorig jaar was het attractiepark goed voor 4,7 miljoen bezoekers, evenveel als in 2015. Het voormalige sprookjespark staat al jaren op nummer 1.