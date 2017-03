Sneller winkelen met ‘slim’ winkelmandje

De Regi-Robo wordt momenteel in Japan getest bij de winkelketen Lawson. Alle producten in deze winkels zijn voorzien van zogenoemde RFID-tags. Je gaat gewoon het boodschappenlijstje af en stopt alle producten in het mandje. Aan de kassa klapt de onderkant van het mandje open en vallen de aankopen zachtjes in een tasje. In deze bak worden ook alle tags geregistreerd, waarna je kunt betalen.

Op deze manier gaan de weekendbooschappen in de supermarkt een stuk sneller. Elektronicafabrikant Panasonic hoopt de Regi-Robo in 2018 in gebruik te nemen.