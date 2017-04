In Maleisië, Hong Kong, Thailand en Singapore worden steeds meer mensen op luchthavens, stations en winkelcentra gespot die om geld smeken. Deze nieuwe lichting backpackers wordt dan ook smalend beg-bedel-packers genoemd, zo schrijft France24.

Op één van de foto's die massaal wordt gedeeld, staat een stel met een bordje: "Support our trip around the world”. De toeristen verkopen ook briefkaarten. Op een andere foto zingt een man Pink Floyd-liedjes naast een tekst dat hij dringend geld nodig heeft.

Foto: TMG

Foto: TMG

Aziaten zelf irriteren zich mateloos aan deze blanke klaplopers. Maisarah Abu Samah uit Singapore schrijft op Twitter dat ze nog 'nooit blanke mensen heeft gezien die dit doen'.

Bedelen doe je alleen als je extreem arm bent en voedsel nodig hebt of de school van je kind moet betalen. Het getuigt volgens haar van weinig respect voor de (arme) lokale bevolking.

Foto: TMG

Louisa uit Maleisie doet daar een schepje bovenop. Rijke westerse toeristen beschouwen Aziatische landen als 'hun speeltuin' en maken er een 'karikatuur' van. Ze vindt het een uitwas van het kolonialisme.

Het irriteert de bewoners van die landen ook dat witte bedelaars wel met rust gelaten worden door de politie.