premium

Amsterdam in top tien populairste steden

49 min geleden

AMSTERDAM - Amsterdam staat in de top tien van populairste steden ter wereld om te leven, te bezoeken of om zaken te doen. De hoofdstad heeft de negende plek bemachtigd in het lijstje van marktonderzoeksbureau Ipsos, dat hiervoor meer dan 18.500 mensen uit 26 landen ondervroeg. New York staat bovenaan, gevolgd door Abu Dhabi en Londen.