Disclosure volgend jaar naar Amsterdam

De Amsterdamse show van de broers Howard en Guy Lawrence is de eerste van hun Europese tournee naar aanleiding van het nieuwe album Caracal. Die plaat verschijnt vrijdag. Na vier optredens in het Verenigd Koninkrijk, die nog dit jaar plaatsvinden, komt Disclosure naar Nederland.

Het duo brak in 2012 wereldwijd door met de hit Latch. Het nummer, een samenwerking met Sam Smith, stond veertig weken in de Single Top 100. Ook met de singles White Noise en You & Me scoorde Disclosure.

Samenwerkingen

Caracal is de opvolger van Settle, dat eind mei 2013 verscheen. In het kader van dat album trad Disclosure al meermaals op in Nederland. Zo deden de broers PITCH en Lowlands aan en stonden ze twee keer in een uitverkocht Klokgebouw in Eindhoven. Settle was vorig jaar in de race voor de Grammy voor beste dance-album, maar die prijs ging naar Random Access Memories van Daft Punk. Dit jaar greep Disclosure opnieuw naast een Grammy. Het nummer F For You was genomineerd in de categorie beste danceplaat, maar die award ging naar Rather Be van Clean Bandit.

Disclosure werkte voor zijn tweede album weer samen met Sam Smith, wat resulteerde in de single Omen op. Op Carcal staan nog meer samenwerkingen. Zo doken de broers Lawrence de studio in met Gregory Porter, The Weeknd, Lorde en Miguel.