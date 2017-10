’Sleurhut’ niet aan te slepen

Dat klinkt als een soort occult vertier voor 18+, stelde een bezorgde collega, toen we het weekend doornamen. Ben je na dat gezweef bij die sjamaan soms helemaal ‘los’ geraakt? Ik moest bekennen dat ik weldegelijk in hogere sferen heb verkeerd. En dat genieten, of genotteren zoals mijn moeder vroeger zei, het hoogtepunt was.