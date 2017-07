De uitjes worden niet door het bedrijf zelf gehouden, maar door de gebruikers. Het bedrijf startte vorig jaar al met Airbnb Trips, zoals de excursietak heet, maar had toen de Nederlandse hoofdstad nog niet in het programma opgenomen. Sinds kort is dat wel het geval.

Inmiddels wemelt het al van uitstapjes, die aanbieders op het platform voor niet geringe prijzen aan toeristen aanbieden.

Zo kost een kookles met een Syrische vluchteling 89 euro, kan voor 65 euro een tour gemaakt worden langs drie of vier lokale bierbrouwerijen en voor 25 euro mag twee uur plastic uit de grachten worden gevist voor een brandschoon geweten.

Met het aanbieden van excursies wil Airbnb naar eigen zeggen toeristen een ’unieke ervaring bieden’, omdat het lokale Amsterdamse vakantieverhuurders inzet als experts om bezoekers de stad van een geheel andere kant te laten zien.

Bovendien, zo stelt het omstreden platform, draagt het organiseren van excursies door lokale verhuurders bij om toeristen weg te houden bij de extreem drukke toeristische trekpleisters. Dat is volgens Airbnb, geheel naar de wens van de gemeenteraad, goed voor de spreiding van de drukte in de stad.

In de praktijk blijkt dat echter vooral voor de bühne, aangezien het gros van de aangeboden excursies in het centrum wordt georganiseerd.