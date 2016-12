Fransman verpulvert wereldrecord

Op eerste Kerstdag finishte de 48-jarige Fransman bij het eiland Ouessant aan de westzijde van Bretagne. Bij terugkeer in de haven van Brest werd hij door duizenden enthousiaste Fransen verwelkomd. Na vier eerdere pogingen om het oude record uit 2008 te breken, lukte het nu wel om de Fransman Francis Joyon (57 dagen, 13 uur, 34 minuten en 6 seconden) uit de boeken te schrijven.

Na 49 dagen, 3 uur, 7 minuten en 38 seconden passeerde Coville voor de tweede keer de lijn bij het eiland Ouessant. Tijdens zijn solotocht rond de wereld rondde hij Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin en de beruchte Kaap Hoorn. In totaal legde hij ruim 28.400 mijl (52.597 km) af met een gemiddelde snelheid van 24,09 knopen, 44,6 kilometer per uur. Ter vergelijking, de inmiddels 60-jarige Joyon haalde in 2005 bij zijn recordpoging een gemiddelde snelheid van 19,9 knopen, 36 km/u.

Foto: SPO Foto: Sodebo Foto: Sodebo

Op dit moment is Joyon overigens met een zeskoppige bemanning op weg om te proberen de Jules Verne trofee te winnen. Dit is de trofee voor de snelste omzeiling van de aarde, een record dat momenteel op 45 dagen, 13 uur, 42 minuten en 53 seconden op naam van de Fransman Loïck Peyron staat. De solo zeilende Coville was dus maar drie en een halve dag langzamer dan Joyon in 2008 met zijn 13 bemanningsleden.

De boot waar Coville zijn record mee vestigde is een 34 meter lange trimaran die in 2014 te water is gegaan. Het is een wonder dat Coville het record heeft kunnen breken, want meestal worden zijn pogingen gekenmerkt door pech of afzwakkende wind. Dit keer nam hij exact de goede route en had gedurende de gehele tocht ideale weersomstandigheden. Bovendien bleef de boot heel en had hij geen enkele aanvaring met walvissen, containers of andere obstakels. Het grootste deel van zijn tocht verbleef de Fransman in zijn kajuit. Daarin heb je onder deze omstandigheden het gevoel alsof je met 200 km per uur over een bergweggetje rijdt. En dat bijna 50 dagen lang, zonder onderbreking. Dit is echt een onwaarschijnlijk sterk record van een ultieme doorzetter.