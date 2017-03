Uitvaren monsterrace gelukt

Met een forse snelheid van 15 knopen varen we de haven van Les Sables d’Olonne uit, en steken in de maanloze, pikzwarte nacht de Atlantische Oceaan op in westelijke richting. In ons kielzog de RIB’s met familie en vrienden van Pieter Heerema, die zich aan het begin van de avond in het perscentrum verzameld hadden.

Op de plotter is de No Way Back, de opvallende gele boot van Heerema niet te zien, dus speuren we in het donker naar zijn toplicht. ‘Ja! Daar!’ In de verte vaart ons een schip tegemoet. Iedereen aan boord springt op, camera’s in de aanslag.

Vreemd, we zien wel groene en rode navigatieverlichting maar geen toplicht. ’Oh nee, ’t is een vissersboot…’ Iedereen gaat weer zitten en de stuurman geeft weer vol gas.

Dan, in de verte, zien we een knipperend toplicht. We stuiven er naartoe. Het is een extreem donkere nacht en de persboot heeft geen zoeklicht, dus pas als we op een paar honderd meter afstand zijn doemen plotseling de pikzwarte zeilen en de knalgele romp van No Way Back voor ons op.

Heerema richt zijn zoeklicht op ons, en wij seinen terug. Wow, wat een moment. Kippenvel krijgen we, beseffend dat wij de allereerste boot zijn die hem na zijn 116 dagen lange, non-stop reis om de wereld verwelkomen. Even later wordt hij omgeven door tientallen RIB’s met familie en vrienden die hem luid toejuichen. En terecht.

‘De race uitvaren’ was zijn doel, en dat heeft hij gedaan, al kostte het hem ruim 116 dagen. Daarmee zat Heerema 42 dagen langer op zee dan winnaar Armel le Cléac’h, die al op 19 januari finishte.

De Vendee Globe telde dit jaar 17 uitvallers, bijna de helft van de deelnemers. Zo niet de 65-jarige ‘rookie’, die - ondanks materiaalpech en heftige stormen - stug bleef doorvaren.

Hij mag dan als een-na-laatste binnen zijn gekomen - alleen Fransman Sébestien Destremau ligt nog achter hem - op karakter heeft Pieter Heerema deze zwaarste zeilrace ter wereld wat alle Hollanders in Les Sables betreft, gewonnen. De Nederlandse zeilhistorie heeft er een held bij.

PIETER HEEREMA FINISHTE DE VENDEE GLOBE NA 116 DAGEN, 9 UUR, 24 MINUTEN EN 12 SECONDEN.