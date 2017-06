Zesde VOR-boot heeft een missie

De Turn the Tide on Plastic-boot wordt gesponsord door de Portugese Mirpuri foundation en de Ocean Family foundation. Beide organisaties hebben als doel de wereld tot een betere plek voor de volgende generaties te maken.

De Portugese zakenman en weldoener Paolo Mirpuri wil een nieuw hoofdstuk toevoegen aan de rijke maritieme geschiedenis van Portugal. Beide stichtingen willen helpen de oceanen vrij te maken van ronddrijvend plastic, een doel dat ook de Volvo Ocean Race Organisatie ondersteunt.

Schipper Dee Caffari is een zeer ervaren zeilster met een ruime ervaring in het rond de wereld racen. Zij is de eerste vrouw die solo, in beide richtingen, rond de wereld is gezeild. Ook nam zij tijdens de laatste editie van de Volvo Ocean Race deel op de Team SCA-vrouwenboot.

Foto: Ainhoa Sanchez/Volvo Ocean Race

Haar doel voor de Volvo Ocean Race van 2017-2018 is om eerst een internationale bemanning te selecteren die voor de helft uit vrouwen zal bestaan en hoofdzakelijk uit zeilers onder de 30 jaar. Met dit team wil zij een goede zeilprestatie neerzetten en de zeilers in haar ervaring laten delen.

De andere deelnemende teams aan de Volvo Ocean Race 2017-2018 zijn:

AkzoNobel (Simeon Tienpont),

Dongfeng Race Team (Charles Caudrelier),

MAPFRE (Xabi Fernández),

Vestas 11th Hour Racing (Charlie Enright) en

Team Sun Hung Kai/Scallywag (David Witt).

De Volvo Ocean Race start dit jaar op 22 Oktober vanuit Alicante en maakt tussenstops in Lissabon (Portugal), Kaapstad (Zuid-Afrika), Melbourne (Australië) , Hong Kong, Guangzhou (China), Auckland (Nieuw-Zeeland), Itajaí (Brazilië) , Newport, (Rhode Island, USA), Cardiff (Wales) en Gotenburg (Zweden) voordat de race eind juni 2018 in Den Haag /Scheveningen zal finishen.