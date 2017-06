Kiwi’s op matchpoint

Door de onverwachte winst van schipper Jimmy Spithill’s Oracle op zaterdag, leek de strijd om de oudste sporttrofee ter wereld weer even terug. Na vier klinkende overwinningen van de Kiwi’s leken de Amerikanen uitgespeeld, maar Spithill toonde zich opnieuw de pitbull die nooit loslaat. In de vorige editie van de strijd om ‘the Auld Mug’, wist Spithill's Oracle met acht overwinningen op rijeen 8-1 achterstand in winst om te buigen. Team New Zealand zon op wraak en leek deze editie in Bermuda aan het langste eind te trekken.

Bij de eerste wedstrijd op zondag leidde de stoïcijnse schipper Peter Burling van kop af aan en gaf het Amerikaanse team geen enkele kans om dichterbij te komen. De kiwi’s zeilden beter en wisten hun catamaran 100% van de tijd in de lucht te houden, waar de Amerikanen slechts 95% van de tijd op hun draagvleugels konden vliegen.

Foto: America's Cup Gilles Martin-Raget

Bij de start van de tweede wedstijd, maakte Spithill een enorme fout. Hij liet zijn catamaran stilvallen en moest vloekend toezien hoe de vliegende Nieuw-Zeelanders onder hem door schoten. De achterstand was niet meer goed te maken. Gedesillusioneerd kwam Oracle bijna een halve minuut na de kiwi’s over de finish.

Vooral door de veel betere bootbeheersing en het tactisch sterke zeilen van Emirates Team New Zealand, lijkt de kans op een spectaculaire comeback van Oracle Team USA uitgesloten. Maar de vorige editie heeft geleerd, dat in deze wedstrijd zelfs het onmogelijke mogelijk is. Spithill: “Vlak ons niet uit. We hebben klappen gehad, maar we zijn nog niet knock-out.”

Maandagavond wordt om 19 uur Nederlandse tijd de achtste wedstrijd tussen de twee teams gevaren. Bij een overwinning mag Nieuw-Zeeland de America’s Cup mee naar huis nemen. Mocht het Amerikaanse team winnen, dan zal er een negende match worden gezeild.