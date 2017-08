premium

Kippenboerin: 'Ook bij besmette bedrijven zou ik gewoon een uitsmijter eten'

44 min geleden Daisy Heyer

We spraken kippenboerin Nicky, die zelf een pluimveebedrijf heeft, over het nieuws rondom de besmette eieren. Zelf heeft ze geen besmette eieren in haar bedrijf maar toch is ze geraakt door het nieuws. "Ik ben nu twaalf jaar kippenboerin, maar zulke extreme media-aandacht voor eieren heb ik nog nooit meegemaakt."