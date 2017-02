premium

Stelling: Meer toezicht op onderwijsgeld

Met de verkiezingen in zicht, beloven politieke partijen miljarden euro’s in het onderwijs te pompen. Maar het onderwijsveld is kritisch en wijst op eerder toegezegd onderwijsgeld dat in rook opgegaan lijkt te zijn. Moet er meer toezicht komen om te zien of de miljarden euro’s aan bepaalde onderwijsdoelen worden besteed?