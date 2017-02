D66: kleine spaarder ontzien

Door de spaarplannen stroomt er 200 miljoen euro minder naar de staatskas. Alleen over het gemiddelde rendement wat een spaarrekening in een jaar oplevert zou belasting moeten worden betaald, vindt D66. De hoogte van dat rendement wordt dan meerdere keren per jaar gemeten om te voorkomen dat mensen strategisch gaan schuiven met hun spaargeld en aandelen.

Fictief

Tot voor kort ging de fiscus uit van een fictief rendement van vier procent op het vermogen, waar dan 30 procent belasting over moest worden betaald. Maar de laatste jaren stonden de rentes zo laag, dat er soms meer belasting moest worden betaald dan er aan rendement was binnengehaald.

Vanaf dit jaar is er als tussenoplossing een getrapte heffing voor in de plaats gekomen. Hoe meer vermogen, hoe meer rendement. Maar ook daar is veel kritiek op. D66 denkt met het eigen plan daar een realistisch alternatief tegenover te zetten.