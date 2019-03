Jong en onervaren zijn, betekent niet dat je niks te melden hebt in een sollicitatiegesprek. Deze week trainde ik hbo’ers in het voeren van die gesprekken. De meeste bleven hangen in algemeenheden op de vraag of ze stressbestendig waren, of accuraat. Jazeker, ze dachten van wel. En ze wilden ook enorm graag leren daar beter in te worden.