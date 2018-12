Van Aartsen naïef

Waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam heeft alom bevreemding gewekt met zijn opmerkingen over het salafisme. Van Aartsen meent dat de gemeente salafistische jongeren in de stad ’de hand moet reiken’ en dat hun orthodoxe gedachtegoed geaccepteerd moet worden in plaats van ’continu te hameren op de gevaren’. Bovendien is salafisme volgens Van Aartsen helemaal geen stroming binnen de moslimgemeenschap.