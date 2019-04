Als we de stemming moeten samenvatten in één kop, dan maar die van de NOS: ’Lokale partijen winnen in versplinterd politiek landschap’. Eerlijk gezegd was ik nogal verbaasd over dit helder Nederlands, na een uitslagenavond waarop het woord exitpoll – wat is er mis met stembuspeiling? – zo vaak viel, dat het me deed gapen.