Politici mogen bij zichzelf te rade gaan

De wrange geur van brand en benzine hing nog in het Telegraafgebouw, toen de Tweede Kamer zich gistermiddag in het Vragenuurtje al over de aanval boog. Kamerleden van links tot rechts en ook minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn unaniem in hun veroordeling van de aanslag op het hoofdkwartier van ’s lands grootste krant.