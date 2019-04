De kadaverdiscipline van held Dumoulin

Ja. Ook ik ben van mening dat Tom (ik mag Tom zeggen) een held is. En het lijkt me een aardige gozer. Iedereen vindt het, dus ik ook: het is een aardige gozer. Hij ziet er goed uit. Er zit een goeie kop op. Het is niet zo’n graatmager marsmannetje dat door zijn ploegbaas wordt uitgehongerd om makkelijker een col van de buitencategorie te kunnen beklimmen. Hij is bescheiden, maar hij zegt waar het op staat als het moet. En Tom is nuchter; doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.