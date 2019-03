De Europese Unie bewandelt een heilloze weg door de zijde van Iran te kiezen in het conflict over de atoomdeal. In een wanhopige poging Europese bedrijven te bewegen toch zaken te blijven doen met Teheran, is een oud statuut van stal gehaald. Daarin staat dat de Amerikaanse sancties tegen Iran niet rechtsgeldig zijn op EU-grondgebied.