Het kruispunt bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam Oost, daar waar de Beukenweg overgaat in de eerste Oosterparkstraat, is een van de gevaarlijkere in de stad. Twee jaar geleden werd daar de 14-jarige Celina doodgereden door een afslaande vrachtwagen. Ze was op weg naar school. De bestuurder had haar over het hoofd gezien.