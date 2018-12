Duitsland is een digitaal derdewereldland

De meeste mensen denken bij de Duitsers aan een volk van techneuten en uitvinders, die de wereld eeuwenlang met inventieve dingen een beetje beter maakten. Toen ik eens pech met mijn Golfje had, repareerde mijn vriend Matti uit Dresden de wagen in een handomdraai. Reuze handig, want zo kon ik mijn reportage vervolgen. Sindsdien geloof ik het cliché dat alle Duitse mannen om half vijf ’s ochtends opstaan en geblinddoekt auto’s uit en in elkaar schroeven.