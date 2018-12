Piet Krediet woont hier niet

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Zo was het vroeger, maar dit aloude belonings- en bestraffingssysteem van Sinterklaas werkt niet meer. De roe is uit den boze, de zak al helemaal, het dreigement ’pas op anders krijg je niks’ maakt geen enkele indruk meer en daarmee is dit kredietsysteem om sociaal gedrag te bevorderen volledig uitgehold.