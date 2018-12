Schot voor de boeg

Het geldt als het achterdeurtje van het Nederlandse asielbeleid: de zogeheten discretionaire bevoegdheid, waarmee de bewindspersoon die is belast met Asiel in schrijnende gevallen afgewezen asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning kan geven. Hardliner Rita Verdonk maakte er als minister veelvuldig gebruik van. Dat bleek achteraf, want deze vorm van barmhartigheid werd altijd in de luwte toegepast.