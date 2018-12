De folder heette IJsbeer in Nood. Jaren geleden stuitte ik erop tijdens een familieverjaardag bij een zus. De brochure poogde haar twee kinderen in Jip en Janneke-taal uit te leggen dat de ijsbeer ten dode is opgeschreven. Want? Smeltend zee-ijs. Klimaatverandering. En dus: einde verhaal voor dit prachtige pooldier.