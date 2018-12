Wij zijn van plastic!

Natuurlijk had hij gelijk: vrouwen zijn voor de helft water, mannen voor 65 procent. Het lichaam van een zuigeling bestaat zelfs voor driekwart uit water. En er is berekend, zo lees ik, dat iemand van veertig kilo twintig tot 25 liter water bevat.

Nu de tijden vervuilen, moet ik mijn kleinzoon straks vertellen dat mensen niet alleen van vlees, bloed en water zijn, maar ook van plastic. Van weggooiplastic!

Want Oostenrijkse wetenschappers stelden onlangs vast wat al langer werd verondersteld: plastic, althans microplastics, minuscule deeltjes kleiner dan vijf millimeter, zitten óók in menselijke uitwerpselen. En niet zo’n klein beetje ook. Zeer verontrustend, want lichaamsvreemd.

De Oostenrijkers vonden maar liefst negen verschillende soorten plastic in de ontlasting van acht personen uit Finland, Engeland, Italië, Polen, Rusland, Japan, Oostenrijk en Nederland. Dat vraagt snel om méér onderzoek!

In hun analyses kwamen ze veelvuldig het moeilijk uitspreekbare ’polyethyleentereftalaat’ tegen, waarvan veel verpakkingsmateriaal wordt gemaakt. En ook polypropyleen, waarvan onder meer matjes en bandjes worden vervaardigd voor de (zwaar bekritiseerde!) behandeling van bekkenbodemproblemen bij vrouwen en onder meer liesbreuken bij mannen. Al jaren is daar veel om te doen omdat deze lichaamsvreemde stof in verband wordt gebracht met het ontstaan van autoimmuunziekten.

In elke tien gram ontlasting bleken zo’n twintig piepkleine deeltjes plastic te zitten. Hoe die microplastics en de nog gevaarlijker nano-plastics bij ons binnenkomen? Welnu, we eten plastic en we drinken plastic. Letterlijk, het spul zit inmiddels in onze voedselketen. In vis bijvoorbeeld, maar ook in mosselen. En plankton, het voedsel van vissen.

Bovendien poetsen we onze tanden met schurende en/of tanden wittende pasta’s waarin soms minuscule plastic bolletjes zitten. Dus als we onze mond van het weelderig schuim ontdoen, lozen we in feite plastic deeltjes.

Dat niet alleen: die partikeltjes zitten ook in make-upartikelen, in doucheschuim en in scrubs, dat zijn schoonheidsproducten, crèmes, bedoeld om zogenaamd de huid zich te laten ’verjongen’. Uiteindelijk komen al die afvalproducten in het riool terecht. Omdat ze niet goed zijn weg te filteren, keren ze weer terug in ons drinkwater.

Ook inhaleren we plastic, we ademen al die minisnippers in. Want plastic zweeft ook door de lucht. Nieuw is het begrip ’plastic smog’. Daardoor regent en sneeuwt het plastic deeltjes. We zijn dus steeds meer van plastic. Eerlijk gezegd zie ik al heel wat plastic types om me heen; van die mensen die zich kunststoffelijk gedragen – u kent ze vast ook.

