’Wat? Viezerik, hoe durf je me aan te randen?!’

Nee, ik ga niet weer over de affaire Van Dam/Brandt Corstius beginnen, hoewel me van het hart moet dat Trouw en DWDD wel erg onzorgvuldig hebben gehandeld. Maar het was in de hype van #MeToo, zullen we maar zeggen. En een affaire tussen twee mannen was indertijd een welkome afwisseling op alle verhalen over vrouwen.