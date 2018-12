En weer erger ik mij aan de betutteling

We moeten weer iets, als mannen. Dat wil zeggen: we moeten weer iets laten. Weten we ons tegenwoordig bij het begeren van vrouwenvlees al aan steeds meer beperkingen gebonden, binnenkort ongetwijfeld culminerend in een verplicht te ondertekenen sekscontract, nu dienen we ook al zoveel mogelijk van het dierenvlees af te blijven.