Gekke tijden met Femke Halsema

Telegraaf-verslaggevers kunnen wel tegen een stootje, klinkt het vaak stoer op de redactie. In de ruim twintig jaar dat ik bij de krant werk, moesten meerdere verslaggevers na bedreigingen een tijdje onderduiken, soms in het buitenland. Twee journalisten, die hun bronnen niet wilden prijsgeven aan het Openbaar Ministerie, werden in 2006 zonder pardon in de gevangenis gegooid. En een correspondent is ooit in een ver buitenland door opgefokte soldaten aan een schijnexecutie blootgesteld.