Het is normaal dat verlangen afneemt

Een relatie beginnen is zo gepiept. Een relatie beëindigen is vele malen moeilijker. Vooral als er kinderen in het spel zijn, dan zullen beide partners geen lichtzinnigheid tonen. De hamvraag van twijfelaars is telkens: Welke scheidingsreden moet de doorslag geven? Het (eventuele) antwoord op deze vraag is er één waar niemand zijn vingers aan wil branden. En zo wordt de twijfelaar op zichzelf teruggeworpen.