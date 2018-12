Leden Mocro-maffia verlaten zinkend schip

Het persbericht waarmee het Openbaar Ministerie maandag bekendmaakte een deal te sluiten met Tony de G. blonk, zoals gewoonlijk bij dit soort mededelingen, niet uit in openheid. De G. was betrokken bij de moord op collega-beroepscrimineel Jaïr Wessels vorig jaar in Breukelen. Volgens zijn advocaat mr. Onno de Jong wil kroongetuige De G. een nieuw leven beginnen en gaat hij daarom in zee met justitie.