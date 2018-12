Verzekeraar moet proactief worden

’Woekerpolisclaimclub voert actie’ kopte deze krant een paar weken geleden. Woekerpolisclaimclub is een mooi woord dat in de wereld van scrabble een woordwaarde van liefst 51 punten heeft, maar in onze wereld is het een woord om je voor te schamen. Het is triest dat nietsvermoedende klanten van een verzekeraar jarenlang onredelijk hoge kosten voor hun verzekering moesten betalen en vervolgens ook nog eens jarenlang actie moeten voeren om nog wat geld terug te halen van een moloch als Achmea.