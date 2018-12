Bier, ballonnen en Bolkestein

Ⓒ De Telegraaf

Het was warm op het VVD-congres van 27 en 28 mei 2005 in Groningen. Mede hierom vloeide in de coulissen het bier rijkelijk. Er hing een gezellige sfeer: het tweede kabinet Balkenende regeerde, de VVD deed mee en de Tweede Kamerfractie had onder leiding van haar voorzitter Jozias van Aartsen veel vrijheid. Er leek geen vuiltje aan de lucht.