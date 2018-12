Strikt Privé

De makers van GTST werden afgelopen weekend opgeschrikt door de plotselinge dood van DAVE MANTEL, die als Menno Kuiper furore maakte. Pas 37 jaar oud stierf hij zaterdagochtend in alle vroegte thuis in Diemen. Het verdriet is groot bij de collega’s met wie hij aan de serie werkte en bij de cast van musical The Bodyguard, waarin hij als de stoere lijfwacht van ROMY MONTEIRO te zien was. Dave is al de zevende GTST-ster die op dramatische wijze overlijdt en we staan nog even stil bij de zes betreurde namen die hem voorgingen.

Uit Engeland komen berichten dat de spanningen tussen de Prinsen WILLIAM en HARRY en hun echtgenotes steeds verder oplopen. Is het PRINSES MEGHAN die de broertjes uit elkaar drijft en wat zit er echt achter de plotselinge verhuizing naar Windsor? Dat lijkt namelijk zeker niet de keuze van Harry en Meghan zelf te zijn geweest…