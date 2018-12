Koester de oudere kijkers en luisteraars

Pen en papier klaar? Daar gaan we. De eerste zin. De oud-presentator van het in de vergetelheid geraakte Groot Dictee, Philip Freriks, is het jongste slachtoffer van de vruchteloze queeste naar de heilige graal van de Nederlandse Publieke Omroep: de mythologische Fontein der Eeuwige Jeugd.