Kijk, oliebollen op een stokje!

Er moest een kerstboom komen. En wel meteen. Zij is nogal gevoelig voor tradities en de traditie is dat heel Nederland op de zaterdag nadat Sinterklaas is vertrokken op kerstbomenjacht gaat. Zij hoorde de engelen al zingen. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Maar ik zat mokkend in de auto.