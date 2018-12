Wie zich genegeerd weet, komt in opstand

Ach ja, natuurlijk: Poetin zit erachter. Die theorie kon er ook nog wel bij. Poetin zit overal achter, dus het kan niet anders of hij heeft hier eveneens mee te maken. Helemaal tureluurs word je van de verklaringen over de volksopstanden in Frankrijk. Extreemlinks is er al bij gesleept, extreemrechts uiteraard ook, net als de Franse tokkievariant. En nu dus weer de trollen van Vladimir Poetin.