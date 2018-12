Bij D66 staat de D nu voor drammen

Sinds Alexander Pechtold is opgestapt als partijleider is bij D66 enige opluchting te merken. De door de wol geverfde politicus drukte twaalf jaar zijn stempel op de partij, maar toen het hem privé tegen ging zitten, raakte dat ook D66. Met zijn vertrek kan men aan een schone lei beginnen, klinkt het in de wandelgangen. Dat is broodnodig, want in opiniepeilingen betalen de Democraten de hoogste prijs voor het regeren in Rutte III. Als er nu verkiezingen waren, zou hun aantal zetels bijna worden gehalveerd.